В 1 сезоне 2 серии сериала «Хозяйка горы» события разворачиваются в 1996 году. Кирилл, который два года провел в колонии, вернулся домой. Роман собирается взять в жены Алену, хотя его мать Лариса с явным неодобрением относится к их союзу.
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