В 1 сезоне сериала «Хозяйка горы» события в сериале разворачиваются на протяжении двадцати лет. Начинается история в городке под названием Каменный в 90-е годы. По легенде, во время революции княжна Туманова, некогда живущая в этих краях, спрятала здесь шкатулку с редчайшими изумрудными камнями. Девушку пытали, но она не выдала секрет о местонахождении своих сокровищ. Спустя много лет их обнаруживает шахтер, чья дочь Алена страстно хотела заполучить драгоценности. С тех пор жизнь всех обитателей Каменного резко меняется.