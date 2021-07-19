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Хозяйка горы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хозяйка горы
Киноафиша Сериалы Хозяйка горы Сезоны Сезон 1

Хозяйка горы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хозяйка горы»

В 1 сезоне сериала «Хозяйка горы» события в сериале разворачиваются на протяжении двадцати лет. Начинается история в городке под названием Каменный в 90-е годы. По легенде, во время революции княжна Туманова, некогда живущая в этих краях, спрятала здесь шкатулку с редчайшими изумрудными камнями. Девушку пытали, но она не выдала секрет о местонахождении своих сокровищ. Спустя много лет их обнаруживает шахтер, чья дочь Алена страстно хотела заполучить драгоценности. С тех пор жизнь всех обитателей Каменного резко меняется.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хозяйка горы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
21 июля 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 июля 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 июля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 июля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 июля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 июля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 июля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 июля 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 июля 2021
График выхода всех сериалов
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