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Как я встретил вашу маму
Сезоны
Сезон 8
Актеры и роли
Актёры 8 сезона сериала «Как я встретил вашу маму» (2012)
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Актеры сериала «Как я встретил вашу маму»
Вся информация о сериале
Джош Рэднор
Josh Radnor
Ted Mosby
Джейсон Сигел
Jason Segel
Marshall Eriksen
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Robin Scherbatsky
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Barney Stinson
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Lily Aldrin
Майкл Трукко
Michael Trucco
Крис Эллиот
Chris Elliott
Becki Newton
Эшли Бенсон
Ashley Benson
Сет Грин
Seth Green
Рэй Уайз
Ray Wise
Эшли Уильямс
Ashley Williams
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Джо Манганьелло
Joe Manganiello
Рэйчел Билсон
Rachel Bilson
Джейма Мейс
Jayma Mays
Пол Шаффер
Paul Shaffer
Кейси Уилсон
Casey Wilson
Эбби Эллиотт
Abby Elliott
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Марсей Монро
Mircea Monroe
Томас Леннон
Thomas Lennon
Маршалл Манеш
Marshall Manesh
Майк Тайсон
Mike Tyson
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Джо Ло Трульо
Joe Lo Truglio
Сьюзи Плэксон
Suzie Plakson
Кристофер Николас Смит
Christopher Nicholas Smith
Кигэн-Майкл Ки
Keegan-Michael Key
Морган Питер Браун
Morgan Peter Brown
Лаура Белл Банди
Laura Bell Bundy
Челан Симмонс
Chelan Simmons
Irene Choi
Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
Джоуи Д’Аурия
Joey D'Auria
Matt Boren
Кристин Милиоти
Cristin Milioti
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Оги Дархэм
Ogy Durham
Ральф Маччио
Ralph Macchio
Дон Лейк
Don Lake
Кэйли Дефер
Kaylee DeFer
Дэвид Генри
David Henrie
Джеймс Ван Дер Бик
James Van Der Beek
Ким Эстес
Kim Estes
Уильям Забка
William Zabka
Джон Пол Грин
John Paul Green
Ron Nicolosi
Брюс Грэй
Bruce Gray
Charlotte Benesch
Джейн Карр
Jane Carr
Энтони Робинетте
Tony Robinette
Reatha Grey
Amy Holland Pennell
Луис Ферриньо мл.
Lou Ferrigno Jr.
Дэннис Хэскинс
Dennis Haskins
Ванесса Ли Честер
Vanessa Chester
Джоселин Осорио
Jocelyn Osorio
Джудит Дрэйк
Judith Drake
Бьянка Хаазе
Bianca Haase
Боб Сагет
Bob Saget
Narrator
Даг Мэнд
Doug Mand
Боб Оденкерк
Bob Odenkirk
Ким Шоу
Kim Shaw
Брендан Хант
Brendan Hunt
Алан Тик
Alan Thicke
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