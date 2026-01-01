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Как я встретил вашу маму
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Как я встретил вашу маму» (2005)
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Актеры сериала «Как я встретил вашу маму»
Вся информация о сериале
Джош Рэднор
Josh Radnor
Ted Mosby
Джейсон Сигел
Jason Segel
Marshall Eriksen
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Robin Scherbatsky
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Barney Stinson
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Lily Aldrin
Дэника МакКеллар
Danica McKellar
Сэмм Ливайн
Samm Levine
Кэтлин Роуз Перкинс
Kathleen Rose Perkins
Энн Дудек
Anne Dudek
Брайан Коллен
Bryan Callen
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
Эшли Уильямс
Ashley Williams
Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
Эрик Аллан Крамер
Eric Allan Kramer
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Майкл Каган
Michael Kagan
Эми Экер
Amy Acker
Иринн Бартлетт
Erinn Bartlett
Сьюзи Плэксон
Suzie Plakson
Таран Киллэм
Taran Killam
Вирджиния Уильямс
Virginia Williams
Дэвид Генри
David Henrie
Ira Ungerleider
Каролин Лагерфельт
Caroline Lagerfelt
Америка Оливо
America Olivo
Вивиан Банг
Vivian Bang
Кэти Уолдер
Katie Walder
Alek Lev
Бэт Рисграф
Beth Riesgraf
Джордж Чунг
George Cheung
Эрл Биллингс
Earl Billings
Марк Дервин
Mark Derwin
Matt Boren
Саба Хомаюн
Saba Homayoon
Дайэн Сэлинджер
Diane Salinger
Нейт Торренс
Nate Torrence
Мартин Старр
Martin Starr
Элизабет Богуш
Elizabeth Bogush
Маршалл Манеш
Marshall Manesh
Джон Бернтал
Jon Bernthal
Боб Сагет
Bob Saget
Narrator
Сюзанн Форд
Suzanne Ford
Lawrence A. Mandley
Шарлин Амойя
Charlene Amoia
Джейма Мейс
Jayma Mays
Brenda Isaacs Booth
Келли Стейблз
Kelly Stables
Марк Джальярди
Mark Gagliardi
Жан-Поль Ману
J. P. Manoux
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