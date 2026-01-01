Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Обитель лжи
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Награды и номинации «Обитель лжи»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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