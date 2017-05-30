В 5 сезоне 3 серии сериала «Карточный домик» накануне выборов Конвей проводит круглосуточный прямой эфир в сети, во время которого беседует со своим электоратом. Один из избирателей – военнослужащий, которого Конвей спас в Афганистане.
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