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Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 5 Серия 3

Карточный домик 2013 - 2018 3 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Карточный домик»
Глава 53
Сезон 5 / Серия 1 30 мая 2017
Глава 54
Сезон 5 / Серия 2 30 мая 2017
Глава 55
Сезон 5 / Серия 3 30 мая 2017
Глава 56
Сезон 5 / Серия 4 30 мая 2017
Глава 57
Сезон 5 / Серия 5 30 мая 2017
Глава 58
Сезон 5 / Серия 6 30 мая 2017
Глава 59
Сезон 5 / Серия 7 30 мая 2017
Глава 60
Сезон 5 / Серия 8 30 мая 2017
Глава 61
Сезон 5 / Серия 9 30 мая 2017
Глава 62
Сезон 5 / Серия 10 30 мая 2017
Глава 63
Сезон 5 / Серия 11 30 мая 2017
Глава 64
Сезон 5 / Серия 12 30 мая 2017
Глава 65
Сезон 5 / Серия 13 30 мая 2017
О чем серия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Карточный домик» накануне выборов Конвей проводит круглосуточный прямой эфир в сети, во время которого беседует со своим электоратом. Один из избирателей – военнослужащий, которого Конвей спас в Афганистане.

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