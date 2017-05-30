В 5 сезоне 1 серии сериала «Карточный домик» Фрэнку нужно добиться у конгрессменов поддержки декларации. К траурной процессии на похоронах погибшего террориста присоединяются кандидаты. Дочь умершего винит в случившемся главу государства.
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