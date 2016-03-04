Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 4 Серия 6

Карточный домик 2013 - 2018 6 серия 4 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Карточный домик»
Глава 40
Сезон 4 / Серия 1 4 марта 2016
Глава 41
Сезон 4 / Серия 2 4 марта 2016
Глава 42
Сезон 4 / Серия 3 4 марта 2016
Глава 43
Сезон 4 / Серия 4 4 марта 2016
Глава 44
Сезон 4 / Серия 5 4 марта 2016
Глава 45
Сезон 4 / Серия 6 4 марта 2016
Глава 46
Сезон 4 / Серия 7 4 марта 2016
Глава 47
Сезон 4 / Серия 8 4 марта 2016
Глава 48
Сезон 4 / Серия 9 4 марта 2016
Глава 49
Сезон 4 / Серия 10 4 марта 2016
Глава 50
Сезон 4 / Серия 11 4 марта 2016
Глава 51
Сезон 4 / Серия 12 4 марта 2016
Глава 52
Сезон 4 / Серия 13 4 марта 2016
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Карточный домик» Клэр смогла убедить российского президента заключить соглашение, согласно которому за разработку нефти Китай и Штаты закроют многомиллиардный долг Москвы. Шарп и Дюран сопротивляются этому решению.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше