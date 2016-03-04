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Карточный домик 2013 - 2018 10 серия 4 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Карточный домик»
Глава 40
Сезон 4 / Серия 1 4 марта 2016
Глава 41
Сезон 4 / Серия 2 4 марта 2016
Глава 42
Сезон 4 / Серия 3 4 марта 2016
Глава 43
Сезон 4 / Серия 4 4 марта 2016
Глава 44
Сезон 4 / Серия 5 4 марта 2016
Глава 45
Сезон 4 / Серия 6 4 марта 2016
Глава 46
Сезон 4 / Серия 7 4 марта 2016
Глава 47
Сезон 4 / Серия 8 4 марта 2016
Глава 48
Сезон 4 / Серия 9 4 марта 2016
Глава 49
Сезон 4 / Серия 10 4 марта 2016
Глава 50
Сезон 4 / Серия 11 4 марта 2016
Глава 51
Сезон 4 / Серия 12 4 марта 2016
Глава 52
Сезон 4 / Серия 13 4 марта 2016
О чем серия

В 4 сезоне 10 серии сериала «Карточный домик» Фрэнк не получает большинства голосов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру от партии. Процесс затягивается. Клэр отправляется к своей матери в штат Техас. Джеки публично критикует действия Фрэнка.

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