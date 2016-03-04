В 4 сезоне 10 серии сериала «Карточный домик» Фрэнк не получает большинства голосов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру от партии. Процесс затягивается. Клэр отправляется к своей матери в штат Техас. Джеки публично критикует действия Фрэнка.
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