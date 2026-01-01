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Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Карточный домик» (2014)

Актеры сериала «Карточный домик» Вся информация о сериале
Кевин Спейси
Кевин Спейси Kevin Spacey
Робин Райт
Робин Райт Robin Wright
Claire Underwood Махершала Али
Махершала Али Mahershala Ali
Remy Danton Майкл Келли
Майкл Келли Michael Kelly
Doug Stamper Кейт Мара
Кейт Мара Kate Mara
Zoe Barnes
Себастьян Арселас Sebastian Arcelus
Lucas Goodwin
Молли Паркер
Молли Паркер Molly Parker
Jackie Sharp Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Linda Vasquez
Michel Gill
President Garrett Walker
Кристен Коннолли
Кристен Коннолли Kristen Connolly
Christina Gallagher Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни Gerald McRaney
Raymond Tusk
Nathan Darrow
Edward Meechum
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон Jimmi Simpson
Gavin Orsay Рид Бирни
Рид Бирни Reed Birney
Donald Blythe Джейн Эткинсон
Джейн Эткинсон Jayne Atkinson
Catherine Durant
Рег Ю. Кэти Reg E. Cathey
Сэмюэл Пейдж
Сэмюэл Пейдж Samuel Page
Connor Ellis Бен Дэниелс
Бен Дэниелс Ben Daniels
Adam Galloway Терри Чен
Терри Чен Terry Chen
Xander Feng
Констанс Зиммер Constance Zimmer
Janine Skorsky
Дерек Сесил Derek Cecil
Seth Grayson
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