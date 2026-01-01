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Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Карточный домик» (2013)

Актеры сериала «Карточный домик» Вся информация о сериале
Кевин Спейси
Кевин Спейси Kevin Spacey
Робин Райт
Робин Райт Robin Wright
Claire Underwood Майкл Келли
Майкл Келли Michael Kelly
Doug Stamper Кейт Мара
Кейт Мара Kate Mara
Zoe Barnes Кори Столл
Кори Столл Corey Stoll
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Linda Vasquez Кристен Коннолли
Кристен Коннолли Kristen Connolly
Christina Gallagher
Nathan Darrow
Edward Meechum
Себастьян Арселас Sebastian Arcelus
Lucas Goodwin
Сандрин Холт
Сандрин Холт Sandrine Holt
Gillian Cole Махершала Али
Махершала Али Mahershala Ali
Remy Danton Бен Дэниелс
Бен Дэниелс Ben Daniels
Adam Galloway
Michel Gill
President Garrett Walker
Борис МакГрейв
Борис МакГрейв Boris McGiver
Tom Hammerschmidt
Констанс Зиммер Constance Zimmer
Janine Skorsky
Ларри Пайн Larry Pine
Bob Birch
Уасс М. Стивенс
Уасс М. Стивенс Wass Stevens
Paul Capra
Кэтлин Чэлфэнт Kathleen Chalfant
Margaret Tilden Джейн Эткинсон
Джейн Эткинсон Jayne Atkinson
Catherine Durant Уильям Хилл
Уильям Хилл William Hill
Ken Caswell
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