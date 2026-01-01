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Карточный домик
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Актёры 1 сезона сериала «Карточный домик» (2013)
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Актеры сериала «Карточный домик»
Вся информация о сериале
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Робин Райт
Robin Wright
Claire Underwood
Майкл Келли
Michael Kelly
Doug Stamper
Кейт Мара
Kate Mara
Zoe Barnes
Кори Столл
Corey Stoll
Сакина Джэффри
Sakina Jaffrey
Linda Vasquez
Кристен Коннолли
Kristen Connolly
Christina Gallagher
Nathan Darrow
Edward Meechum
Себастьян Арселас
Sebastian Arcelus
Lucas Goodwin
Сандрин Холт
Sandrine Holt
Gillian Cole
Махершала Али
Mahershala Ali
Remy Danton
Бен Дэниелс
Ben Daniels
Adam Galloway
Michel Gill
President Garrett Walker
Борис МакГрейв
Boris McGiver
Tom Hammerschmidt
Констанс Зиммер
Constance Zimmer
Janine Skorsky
Ларри Пайн
Larry Pine
Bob Birch
Уасс М. Стивенс
Wass Stevens
Paul Capra
Кэтлин Чэлфэнт
Kathleen Chalfant
Margaret Tilden
Джейн Эткинсон
Jayne Atkinson
Catherine Durant
Уильям Хилл
William Hill
Ken Caswell
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