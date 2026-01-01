Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гудини Места съёмок

Места и даты съемок сериала Гудини

Основные места съемок сериала Гудини

  • Венгрия
  • Будапешт, Венгрия
  • ТЭЦ Келенфёльд, Будапешт, Венгрия

Где снимали известные сцены

Сцены в театре
Кечкемет, Венгрия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Гудини

  • 14 октября 2013 - 29 ноября 2013
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет
Мартин Скорсезе назвал два самых страшных фильма, которые он когда-либо видел — оба стали громкими хитами
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской
Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше