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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Родина» (2017)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Руперт Френд
Руперт Френд Rupert Friend
Peter Quinn Элизабет Марвел
Элизабет Марвел Elizabeth Marvel
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham
Dar Adal Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
Saul Berenson Хилл Харпер
Хилл Харпер Hill Harper
Мори Стерлинг
Мори Стерлинг Maury Sterling
Max Piotrowski Аллан Кордунер
Аллан Кордунер Allan Corduner
Доминик Фумуса Dominic Fumusa
Патрик Сабонгуй Patrick Sabongui
Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
С. Дж. Уилсон C.J. Wilson
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Mira Berenson Джейк Уэбер
Джейк Уэбер Jake Weber
Brett O'Keefe Марин Хинкль
Марин Хинкль Marin Hinkle
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч Linus Roache
David Wellington Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон David Thornton
Хадар Ратсон Ротем
Хадар Ратсон Ротем Hadar Ratzon Rotem
Рэйчел Тикотин
Рэйчел Тикотин Rachel Ticotin
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