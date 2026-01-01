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Актёры 5 сезона сериала «Родина» (2015)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Руперт Френд
Руперт Френд Rupert Friend
Peter Quinn Себастьян Кох
Себастьян Кох Sebastian Koch
Otto Düring Миранда Отто
Миранда Отто Miranda Otto
Allison Carr Александр Фелинг
Александр Фелинг Alexander Fehling
Сара Соколович Sarah Sokolovic
Laura Sutton
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham
Dar Adal Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
Saul Berenson
Мика Хауптман Micah Hauptman
Нина Хосс
Нина Хосс Nina Hoss
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма Suraj Sharma
Атир Адель Atheer Adel
Рене Давид Ифра
Рене Давид Ифра Rene David Ifrah
Свен Шелкер Sven Schelker
Марк Иванир
Марк Иванир Mark Ivanir
Sven Schelker
Алекс Лани
Алекс Лани Alex Lanipekun
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