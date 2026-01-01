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Скоро в прокате «Мятеж»
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Актёры 4 сезона сериала «Родина» (2014)
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Актеры сериала «Родина»
Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Carrie Mathison
Руперт Френд
Rupert Friend
Peter Quinn
Назанин Бониади
Nazanin Boniadi
Fara Sherazi
Лайла Робинс
Laila Robins
Martha Boyd
Трэйси Леттс
Tracy Letts
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
Saul Berenson
Виктория Кларк
Victoria Clark
Раза Джеффри
Raza Jaffrey
Эми Харгривз
Amy Hargreaves
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
Mira Berenson
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Max Piotrowski
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
Сурадж Шарма
Suraj Sharma
Марк Мозес
Mark Moses
Нуман Аджар
Numan Acar
Haissam Haqqani
Нина Хосс
Nina Hoss
Адам Годли
Adam Godley
Нимрат Каур
Nimrat Kaur
Tasneem Qureishi
Алекс Лани
Alex Lanipekun
Джон Гец
John Getz
Эмили Уокер
Emily Walker
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