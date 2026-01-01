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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Родина» (2014)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Руперт Френд
Руперт Френд Rupert Friend
Peter Quinn Назанин Бониади
Назанин Бониади Nazanin Boniadi
Fara Sherazi Лайла Робинс
Лайла Робинс Laila Robins
Martha Boyd Трэйси Леттс
Трэйси Леттс Tracy Letts
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
Saul Berenson Виктория Кларк
Виктория Кларк Victoria Clark
Раза Джеффри
Раза Джеффри Raza Jaffrey
Эми Харгривз Amy Hargreaves
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Mira Berenson Мори Стерлинг
Мори Стерлинг Maury Sterling
Max Piotrowski
Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма Suraj Sharma
Марк Мозес
Марк Мозес Mark Moses
Нуман Аджар
Нуман Аджар Numan Acar
Haissam Haqqani Нина Хосс
Нина Хосс Nina Hoss
Адам Годли
Адам Годли Adam Godley
Нимрат Каур Nimrat Kaur
Tasneem Qureishi
Алекс Лани
Алекс Лани Alex Lanipekun
Джон Гец
Джон Гец John Getz
Эмили Уокер Emily Walker
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