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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Родина» (2013)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис Damian Lewis
Nicholas Brody Руперт Френд
Руперт Френд Rupert Friend
Peter Quinn Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
Jessica Brody
Джексон Пэйс Jackson Pace
Chris Brody
Морган Сэйлор
Морган Сэйлор Morgan Saylor
Dana Brody Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Mira Berenson Трэйси Леттс
Трэйси Леттс Tracy Letts
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham
Dar Adal Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
Saul Berenson
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