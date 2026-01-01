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Актёры 2 сезона сериала «Родина» (2012)
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Актеры сериала «Родина»
Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Carrie Mathison
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Nicholas Brody
Морена Баккарин
Morena Baccarin
Jessica Brody
Дэвид Хэрвуд
David Harewood
David Estes
Диего Клаттенхофф
Diego Klattenhoff
Mike Faber
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
Vice President William Walden
David Marciano
Навид Негабан
Navid Negahban
Abu Nazir
Джексон Пэйс
Jackson Pace
Chris Brody
Морган Сэйлор
Morgan Saylor
Dana Brody
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