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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Родина» (2012)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис Damian Lewis
Nicholas Brody Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
Jessica Brody Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд David Harewood
David Estes Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф Diego Klattenhoff
Mike Faber Джейми Шеридан
Джейми Шеридан Jamey Sheridan
Vice President William Walden
David Marciano
Навид Негабан
Навид Негабан Navid Negahban
Abu Nazir
Джексон Пэйс Jackson Pace
Chris Brody
Морган Сэйлор
Морган Сэйлор Morgan Saylor
Dana Brody
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