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Актёры 1 сезона сериала «Родина» (2011)
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Актеры сериала «Родина»
Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Carrie Mathison
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Nicholas Brody
Морена Баккарин
Morena Baccarin
Jessica Brody
Дэвид Хэрвуд
David Harewood
David Estes
Диего Клаттенхофф
Diego Klattenhoff
Mike Faber
Джексон Пэйс
Jackson Pace
Chris Brody
Морган Сэйлор
Morgan Saylor
Dana Brody
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
Saul Berenson
Линда Перл
Linda Purl
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
Vice President William Walden
Эми Харгривз
Amy Hargreaves
Крис Чок
Chris Chalk
David Marciano
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
Mira Berenson
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Max Piotrowski
Омид Абтахи
Omid Abtahi
Навид Негабан
Navid Negahban
Abu Nazir
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