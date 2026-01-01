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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Родина» (2011)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
Carrie Mathison Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис Damian Lewis
Nicholas Brody Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
Jessica Brody Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд David Harewood
David Estes Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф Diego Klattenhoff
Mike Faber
Джексон Пэйс Jackson Pace
Chris Brody
Морган Сэйлор
Морган Сэйлор Morgan Saylor
Dana Brody Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
Saul Berenson
Линда Перл Linda Purl
Джейми Шеридан
Джейми Шеридан Jamey Sheridan
Vice President William Walden
Эми Харгривз Amy Hargreaves
Крис Чок
Крис Чок Chris Chalk
David Marciano
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Mira Berenson Мори Стерлинг
Мори Стерлинг Maury Sterling
Max Piotrowski Омид Абтахи
Омид Абтахи Omid Abtahi
Навид Негабан
Навид Негабан Navid Negahban
Abu Nazir
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