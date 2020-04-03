В 1 сезоне 9 серии сериала «Домой засветло» в убийстве Ричи подозревают мать директора Коллинс, хотя она клянется в своей невиновности. Хильда и Мэтт отправляются в Портленд, где она когда-то жила, чтобы разузнать о ней побольше.