В 1 сезоне 6 серии сериала «Домой засветло» Хильда и Мэтт вместе берутся за расследование пропажи Ричи и обнаруживают поразительную зацепку. Школьные танцы пошли совсем не так, как планировала Иззи. Хильда таинственным образом исчезает.
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