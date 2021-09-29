Во 2 сезоне 5 серии сериала «Киллерши» убежденная, что Кэт не замышляет ничего хорошего, Фрэн нанимает частного детектива, чтобы он накопал на нее что-нибудь интересное. По ходу дела они с Джейми готовятся к своему последнему и самому важному удару.
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