Во 2 сезоне 3 серии сериала «Киллерши» после преждевременного убийства известного наркобарона Фрэн и Джейми нанимают актера эпизодических ролей, чтобы тот какое-то время изображал погибшего. Увы, у актера появляются свои виды на новую роль...
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