Во 2 сезоне 1 серии сериала «Киллерши» неудачники, друзья и наемные убийцы Джейми и Фрэн вернулись на экраны зрителей. Они надевают свое снаряжение 80-х годов, чтобы посетить встречу выпускников, где главных героинь подстерегает мстительный убийца.
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