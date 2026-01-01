Темные начала (2019): 1 номинация
Спецэффекты, визуальные и графические эффекты
Sam Chynoweth, Bryony Duncan, Danny Hargreaves, Russell Dodgson, Damien Stumpf, Eliot Gibbins
Номинант
Наращивание ресниц – прошлый век и колхоз из нулевых: эта процедура дает красивый изгиб без «опахала» над глазами
Фейхоа сырым не ем — варю джем-пятиминутку: аромат и вкус такие мощные, что даже клубничное варенье отдыхает
Первое воспоминание из детства опишет вашу жизнь: психолог Адлер, ученик Фрейда, объяснил, как «ранняя» память влияет на судьбу
Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые
Забудете «отвратный 8 сезон “Невского”», как страшный сон: сразу 3 крутых детектива стартуют в начале ноября — в №3 «оживает» Белова
Хит Нолана с 975 млн сборов и 8.2 на IMDb Кэмерон считает провалом: нашёл недостаток перечёркивающий 7 «Оскаров»
«Шибанов хуже Семёнова буквально во всём»: ИИ сравнил «Первый отдел» с «Невским» — и без шансов «приговорил» Шибрагиных
Смеялся над названием «Пельмени», пока не прочитал сюжет: в Китае сняли свою «Субстанцию» за 20 лет до Деми Мур
Один из главных военных хитов НТВ держит планку с 2024-го — ни разу не разочаровал, а впереди еще 4 новые серии
«Сериал цепляет с первой же серии»: новый немецкий триллер Netflix включал на один эпизод – в итоге залпом посмотрел все 6