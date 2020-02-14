В 1 сезоне 9 серии сериала «Hi-Fi» Роб пребывает в унынии в свой день рождения из-за однообразности своей жизни. Оказавшись на крыше своего дома вместе с Маком, она рассказывает ему о произошедшем в ночь их помолвки.
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