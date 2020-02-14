В 1 сезоне 3 серии сериала «Hi-Fi» Роб одержима мыслями о Маке и его девушке Лили, пока вечером она не идет в бар с Саймоном, Шериз и Лиамом. Ее поискам фотографии Лили положил конец Саймон, но ей не стало легче, вопреки ее ожиданиям.
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