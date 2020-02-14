В 1 сезоне 2 серии сериала «Hi-Fi» коллеги Роб, Саймон и Шериз, уговаривают ее пойти с ними на концерт, чтобы развеяться. Там она знакомится с молодым музыкантом Лиамом, который может стать для нее способом отвлечься от воспоминаний о Маке.
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