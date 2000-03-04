Меню
Эй, Арнольд! 1996 - 2004, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Эй, Арнольд!
Hey Arnold! 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 марта 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 5-й сезон сериала «Эй, Арнольд!»

В 5-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» главного героя спасает от головорезов таинственный персонаж в плаще по имени Обезьяночеловек. Гарольд и Хельга опаздывают на автобус и отделяются от остального класса. Хельга понимает, что Арнольд увлечен Лилой из-за ее остроумия и обаяния. Она решает, что единственный способ привлечь к себе внимание возлюбленного – это стать похожей на Лилу. Арнольд помогает мистеру Грину баллотироваться в городской совет. Сид смотрит в одиночестве фильм о вампирах и начинает бояться даже собственной тени. Ольга решает стать для Хельги идеальной старшей сестренкой, но та не разделяет ее энтузиазма.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Эй, Арнольд!»

Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
4 марта 2000
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
11 марта 2000
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
18 марта 2000
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
5 апреля 2000
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
12 апреля 2000
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
12 апреля 2000
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
19 апреля 2000
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
26 апреля 2000
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
25 мая 2000
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
5 января 2001
Серия 11 Episode 11
Сезон 5 Серия 11
12 января 2001
Серия 12 Episode 12
Сезон 5 Серия 12
26 января 2001
Серия 13 Episode 13
Сезон 5 Серия 13
3 февраля 2002
Серия 14 Episode 14
Сезон 5 Серия 14
1 апреля 2002
Серия 15 Episode 15
Сезон 5 Серия 15
27 апреля 2002
Серия 16 Episode 16
Сезон 5 Серия 16
11 мая 2002
Серия 17 Episode 17
Сезон 5 Серия 17
1 июня 2002
Серия 18 Episode 18
Сезон 5 Серия 18
14 октября 2002
Серия 19 Episode 19
Сезон 5 Серия 19
11 ноября 2002
Серия 20 Episode 20
Сезон 5 Серия 20
11 ноября 2002
Серия 21 Episode 21
Сезон 5 Серия 21
28 января 2003
Серия 22 Episode 22
Сезон 5 Серия 22
11 ноября 2003
Серия 23 Episode 23
Сезон 5 Серия 23
15 ноября 2003
Серия 24 Episode 24
Сезон 5 Серия 24
8 июня 2004
