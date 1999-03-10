Меню
Эй, Арнольд! 1996 - 2004 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Эй, Арнольд!
Hey Arnold! 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 марта 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 14 минут
О чем 4-й сезон сериала «Эй, Арнольд!»

В 4-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» друзья решают заморочить голову директору Варцу. Арнольд изначально думает, что этот розыгрыш – плохая идея, но в итоге именно его случайно ловят, и он берет всю вину на себя. Ольга участвует в Дне наставника и становится учительницей для младшеклассников. Сид попадает впросак, когда ведет дела с местным ростовщиком прозвищу Большой Джино. Старший брат Джеральда, Джейми, влюбляется в девушку и внезапно становится как никогда милым с младшими ребятами. Арнольд становится невольным виновником провала вечеринки по случаю дня рождения Юджина. Оскар притворялся, что умеет читать.

Рейтинг сериала

7.5
7.6 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Эй, Арнольд!»

Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
10 марта 1999
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
15 марта 1999
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
17 марта 1999
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
29 марта 1999
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
31 марта 1999
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
5 апреля 1999
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
7 апреля 1999
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
11 сентября 1999
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
18 сентября 1999
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
25 сентября 1999
Серия 11 Episode 11
Сезон 4 Серия 11
9 октября 1999
Серия 12 Episode 12
Сезон 4 Серия 12
16 октября 1999
Серия 13 Episode 13
Сезон 4 Серия 13
23 октября 1999
Серия 14 Episode 14
Сезон 4 Серия 14
30 октября 1999
Серия 15 Episode 15
Сезон 4 Серия 15
6 ноября 1999
Серия 16 Episode 16
Сезон 4 Серия 16
4 декабря 1999
Серия 17 Episode 17
Сезон 4 Серия 17
11 декабря 1999
