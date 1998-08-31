Меню
Эй, Арнольд! 1996 - 2004 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Эй, Арнольд!
Hey Arnold! 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 августа 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Эй, Арнольд!»

В 3-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» после отравления веселящим газом Хельга оставляет на автоответчике Арнольда сообщение с признанием в любви. Придя в себя, она делает все возможное, чтобы стереть постыдную запись, пока ее не прослушал адресат. Гарольд похищает кусок мяса из местной продуктовой лавки и готовится отбывать наказание на общественных работах. Арнольд становится нападающим школьной футбольной команды. Однако у него есть одна особенность: каждый раз, когда он замахивается битой, он обязательно попадает по кому-то из игроков. Арнольд и Джеральд помогают кантри-певцу мистеру Хену найти вдохновение.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Эй, Арнольд!»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
31 августа 1998
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
2 сентября 1998
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
7 сентября 1998
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
9 сентября 1998
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
16 сентября 1998
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
23 сентября 1998
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
30 сентября 1998
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
7 октября 1998
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
14 октября 1998
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
19 октября 1998
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
21 октября 1998
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
2 ноября 1998
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
4 ноября 1998
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
18 ноября 1998
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
25 ноября 1998
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
7 декабря 1998
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
7 декабря 1998
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
28 декабря 1998
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
4 января 1999
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
8 марта 1999
