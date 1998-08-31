В 3-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» после отравления веселящим газом Хельга оставляет на автоответчике Арнольда сообщение с признанием в любви. Придя в себя, она делает все возможное, чтобы стереть постыдную запись, пока ее не прослушал адресат. Гарольд похищает кусок мяса из местной продуктовой лавки и готовится отбывать наказание на общественных работах. Арнольд становится нападающим школьной футбольной команды. Однако у него есть одна особенность: каждый раз, когда он замахивается битой, он обязательно попадает по кому-то из игроков. Арнольд и Джеральд помогают кантри-певцу мистеру Хену найти вдохновение.