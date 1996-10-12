Меню
Эй, Арнольд! 1996 - 2004 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Эй, Арнольд!
Hey Arnold! 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 19
Продолжительность сезона 6 часов 58 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эй, Арнольд!»

Во 2-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» Арнольд организует кампанию по спасению самого старого дерева в округе. Мистер Симмонс выходит на должность школьного учителя после ряда неудачных замен. Джеральд опасается, что друзья узнают его унизительный секрет. Арнольд пытается помочь ему и пресечь грязные слухи, но ему не вполне это удается. В это время в Хиллвуде все готовятся к благотворительному велопробегу. Арнольд и Хельга становятся редакторами двух конкурирующих школьных газет. Гарольд находит потерявшуюся кошку, но так привязывается к бедняжке, что отказывается отдать ее законному владельцу.

Список серий 2-го сезона сериала «Эй, Арнольд!»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 сентября 1997
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 сентября 1997
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
5 октября 1997
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 октября 1996
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
19 октября 1997
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
26 октября 1997
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
2 ноября 1997
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
9 ноября 1997
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
16 ноября 1997
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
23 ноября 1997
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
27 октября 1997
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
30 ноября 1997
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
7 декабря 1997
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
14 декабря 1997
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
21 декабря 1997
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
28 декабря 1997
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
4 января 1998
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
11 января 1998
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
18 января 1998
