Эй, Арнольд! 1996 - 2004 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эй, Арнольд!
Hey Arnold! 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эй, Арнольд!»

В 1-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Арнольд. Он живет в городке Хиллвуд со своей бабушкой Гертрудой и дедушкой Филом. Старики содержат пансионат «Сансет-Армз», в котором мальчику приходится жить, расти и познавать мир. Дело в том, что его родители Стелла и Майлз трагически исчезли во время спасательной гуманитарной операции в стране третьего мира. Однако Арнольд очень похож на них: он тоже не может оставаться равнодушным к чужому горю и постоянно помогает своим одноклассникам и постояльцам пансионата во всех их проблемах. В него тайно влюблена одноклассница Хельга Патаки, которая ведет себя грубо и даже агрессивно.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Эй, Арнольд!»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 1996
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 1996
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 1996
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 октября 1996
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 1996
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 1996
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 1996
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 1996
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 1996
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 1996
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 1996
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 1996
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 декабря 1996
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
30 декабря 1996
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 января 1997
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 января 1997
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 января 1997
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
27 января 1997
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 февраля 1997
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
10 февраля 1997
