В 1-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Арнольд. Он живет в городке Хиллвуд со своей бабушкой Гертрудой и дедушкой Филом. Старики содержат пансионат «Сансет-Армз», в котором мальчику приходится жить, расти и познавать мир. Дело в том, что его родители Стелла и Майлз трагически исчезли во время спасательной гуманитарной операции в стране третьего мира. Однако Арнольд очень похож на них: он тоже не может оставаться равнодушным к чужому горю и постоянно помогает своим одноклассникам и постояльцам пансионата во всех их проблемах. В него тайно влюблена одноклассница Хельга Патаки, которая ведет себя грубо и даже агрессивно.