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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Актёры 4 сезона сериала «Герои» (2009)
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Актеры сериала «Герои»
Вся информация о сериале
Джек Коулман
Jack Coleman
Noah Bennet
Маси Ока
Masi Oka
Hiro Nakamura
Роберт Неппер
Robert Knepper
Samuel Sullivan
Али Лартер
Ali Larter
Tracy Strauss
Грег Гранберг
Greg Grunberg
Matt Parkman
Джеймс Кайсон Ли
James Kyson Lee
Ando Masahashi
Адриан Пасдар
Adrian Pasdar
Nathan Petrelli
Али Лартер
Ali Larter
Хейден Панеттьер
Hayden Panettiere
Claire Bennet
Закари Куинто
Zachary Quinto
Sylar
Майло Вентимилья
Milo Ventimiglia
Peter Petrelli
Мадлен Зима
Madeline Zima
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
Сендхил Рамамурти
Sendhil Ramamurthy
Mohinder Suresh
Ashley Crow
Доун Оливери
Dawn Olivieri
Эллен Грин
Ellen Greene
Cristine Rose
Angela Petrelli
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Элизабет Рем
Elisabeth Röhm
Рик Уорси
Rick Worthy
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Марк Л. Янг
Mark L. Young
Джимми Жан-Луи
Jimmy Jean-Louis
Рэй Парк
Ray Park
Джейма Мейс
Jayma Mays
Брюс Бокслайтнер
Bruce Boxleitner
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