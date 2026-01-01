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Киноафиша Сериалы Герои Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Герои» (2009)

Актеры сериала «Герои» Вся информация о сериале
Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Noah Bennet Маси Ока
Маси Ока Masi Oka
Hiro Nakamura Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Samuel Sullivan Али Лартер
Али Лартер Ali Larter
Tracy Strauss Грег Гранберг
Грег Гранберг Greg Grunberg
Matt Parkman Джеймс Кайсон Ли
Джеймс Кайсон Ли James Kyson Lee
Ando Masahashi Адриан Пасдар
Адриан Пасдар Adrian Pasdar
Nathan Petrelli Али Лартер
Али Лартер Ali Larter
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер Hayden Panettiere
Claire Bennet Закари Куинто
Закари Куинто Zachary Quinto
Sylar Майло Вентимилья
Майло Вентимилья Milo Ventimiglia
Peter Petrelli Мадлен Зима
Мадлен Зима Madeline Zima
Луиза Флетчер
Луиза Флетчер Louise Fletcher
Сендхил Рамамурти
Сендхил Рамамурти Sendhil Ramamurthy
Mohinder Suresh
Ashley Crow
Доун Оливери
Доун Оливери Dawn Olivieri
Эллен Грин Ellen Greene
Cristine Rose
Angela Petrelli
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Элизабет Рем
Элизабет Рем Elisabeth Röhm
Рик Уорси Rick Worthy
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон Tessa Thompson
Марк Л. Янг
Марк Л. Янг Mark L. Young
Джимми Жан-Луи
Джимми Жан-Луи Jimmy Jean-Louis
Рэй Парк Ray Park
Джейма Мейс
Джейма Мейс Jayma Mays
Брюс Бокслайтнер Bruce Boxleitner
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