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Награды и номинации «Герои»

Вся информация о сериале

Герои (2006): 3 победы из 20 номинаций, в том числе Прайм-таймовая премия «Эмми» за Лучшие визуальные эффекты — сериал

Золотой глобус 2007

Золотой глобус 2007
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Маси Ока
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010

Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая работа художника-постановщика — однокамерный сериал
Ron Franco, Sandy Getzler, Ruth Ammon
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009

Primetime Emmy Awards 2009
Лучшие визуальные эффекты — сериал
Gary D'Amico, Ryan Wieber, Diego Galtieri, Christopher D. Martin, Daniel Kumiega, Michael Cook, Eric Grenaudier, Meliza Fermin, Mark Spatny
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика — однокамерный сериал
Ron Franco, Sandy Getzler, Ruth Ammon
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008

Primetime Emmy Awards 2008
Лучшие визуальные эффекты — сериал
Gary D'Amico, Ryan Wieber, Diego Galtieri, Daniel Kumiega, Christopher D. Martin, Michael Enriquez, Michael Cook, Eric Grenaudier, Mark Spatny
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — однокамерный сериал
Ron Franco, Ruth Ammon, Matthew C. Jacobs
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — драматический сериал
Scott Boyd
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007

Primetime Emmy Awards 2007
Лучший драматический сериал
Брайан Фуллер, Natalie Chaidez, Грег Биман, Аллан Аркуш, Dennis Hammer, Нора Кэй Фостер, Adam Armus, Джеф Лоуб, Jim Chory, Тим Кринг, Джесси Александр, Майкл Грин
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Маси Ока
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
David Semel
Номинант
Лучшая постановка трюков
Ian Quinn
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — драматический сериал
Michael S. Murphy, Louise Innes, Donn Aron
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (60 минут)
Gerry Lentz, Richard Weingart, Kenn Fuller
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — однокамерный сериал
Daniel J. Vivanco, Curtis A. Schnell, Crista Schneider
Номинант
Лучшие визуальные эффекты — сериал
Gary D'Amico, Diego Galtieri, Daniel Kumiega, Mark Kolpack, Jon Rosenthal, Christopher D. Martin, Cedric Tomacruz, Ragui Hanna, Mark Spatny
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая иностранная программа
Пол А. Эдвардс, Джо Покаски, Тим Кринг, Dennis Hammer
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010

Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009

Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Mark Aaron Wagner, Heather Arthur, Chris Carnel, Will Leong, Samuel Le, Дэйн Фаруэлл, Mark Riccardi, Marcus Young, Lee Smith, Horace Knight Jr., Allison Caetano, Tim Gilbert, Nancy Thurston, Саймон Ри, Erik Stabenau, Spike Silver, Pat Romano, Robert Alonzo, Chris Howell, Austin Priester, Troy Gilbert, Rick Marcus, Ryan Happy
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008

Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Robair Sims, Mark Aaron Wagner, Steve Chang, Dana Dru Evenson, Mark Riccardi, Gary J. Wayton, Vernon Lewis, Stephen W. Schriver, Ian Quinn, Tim Mikulecky, Buck McDancer, Eliza Coleman, Ronn Surels, Джастин Сундквист, Darryl Chan, Nancy Thurston, Nicole Surels, Саймон Ри, Энтони Молинари, Elle Alexander, Todd Bloomer
Номинант
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