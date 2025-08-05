Меню
Сериалы
Ветреный
Статьи
Статьи о сериале «Ветреный»
Статьи о сериале «Ветреный»
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.
Написать
5 августа 2025 07:00
Сериал длиною в жизнь: 5 самых длинных турецких шоу, которые вы вряд ли сможете осилить целиком
«Санта-Барбара» нервно курит в сторонке.
4 комментария
19 декабря 2024 22:31
«Великолепному веку» и не снилось: какой турецкий сериал самый длинный
На его непрерывный просмотр понадобится почти месяц.
Написать
2 ноября 2024 11:21
Фанатеете по турецким сериалам? Попробуйте угадать, откуда эти цитаты
«Эгоизм — сложное понятие», а пройти тест без ошибок — еще сложнее.
Написать
21 августа 2024 13:30
Только истинные фанаты пройдут этот тест: угадайте турецкий сериал по одному кадру
Не надейтесь увидеть тут «Великолепный век».
Написать
15 августа 2024 11:00
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
