В 1 сезоне 10 серии сериала «Хемлок Гроув» наследник Годфри приходит в себя и решает присоединиться к Питеру, который упорно пытается остановить убийцу. Шассо хочет поступить правильно. Приближающееся полнолуние смешивает все карты...
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