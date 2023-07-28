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Хилы 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хилы
Киноафиша Сериалы Хилы Сезоны Сезон 2

Heels 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хилы»

Во 2-м сезоне сериала «Хилы» продолжается история двух братьев-рестлеров, которые устроили состязания в родном городе. Джек и Эйс выступили друг против друга на ринге. Дело, которым занимаются молодые люди, было семейным бизнесом их покойного отца. Именно в память о нем они организовали соревнования. Напомним, в финале предыдущего сезона братьям пришлось отложить в сторону свои разногласия и объединить усилия для того, чтобы вместе развивать Лигу рестлинга. В новом сезоне главные герои столкнутся со множеством новых испытаний. Они вступят в конфликт как друг с другом, так и с внешним миром.

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Список серий сериала Хилы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Десятибалльный салют Ten-Bell Salute
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2023
Путешествие - это препятствие The Journey Is the Obstacle
Сезон 2 Серия 2
4 августа 2023
Диссонанс Discord
Сезон 2 Серия 3
11 августа 2023
Тяжелые головы Heavy Heads
Сезон 2 Серия 4
18 августа 2023
Кто, черт возьми, такой Осужденный? Who the Hell Is the Condamned?
Сезон 2 Серия 5
25 августа 2023
Появление Appearances
Сезон 2 Серия 6
1 сентября 2023
То, что имеет значение The Things That Matter
Сезон 2 Серия 7
8 сентября 2023
Высокий полет High Flying
Сезон 2 Серия 8
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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