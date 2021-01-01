Headspace: руководство по медитации 2021 2 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 11 января 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 21 января 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 31 января 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 41 января 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 51 января 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 61 января 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 71 января 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 81 января 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Headspace: руководство по медитации» ведущий рассказывает о том, как проще всего отпустить клубок негативных эмоций, накопившихся в теле. В этом поможет техника визуализации, с которой знаком далеко не каждый.
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