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Киноафиша Сериалы Headspace: руководство по медитации Сезоны Сезон 1 Серия 2

Headspace: руководство по медитации 2021 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 января 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 января 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 января 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 января 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 января 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 января 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 1 января 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 1 января 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Headspace: руководство по медитации» ведущий рассказывает о том, как проще всего отпустить клубок негативных эмоций, накопившихся в теле. В этом поможет техника визуализации, с которой знаком далеко не каждый.

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