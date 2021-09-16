Хи-Мэн и Властелины Вселенной 2021 6 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»
Меч Грэйскалла
Сезон 1 / Серия 116 сентября 2021
Сила Грэйскалла
Сезон 1 / Серия 216 сентября 2021
Наследники Грэйскалла
Сезон 1 / Серия 316 сентября 2021
Защитники Грэйскалла
Сезон 1 / Серия 416 сентября 2021
Мы владеем силой
Сезон 1 / Серия 516 сентября 2021
Орко Великий
Сезон 1 / Серия 616 сентября 2021
Охота на Хи-Мэна
Сезон 1 / Серия 716 сентября 2021
Затишье перед бурей
Сезон 1 / Серия 816 сентября 2021
Пощады не будет. Часть 1
Сезон 1 / Серия 916 сентября 2021
Пощады не будет. Часть 2
Сезон 1 / Серия 1016 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» одному из друзей главного героя удается найти робота, который считает себя величайшим волшебником. Тем временем Кронис использует маскировку, чтобы пройти мимо воинственных охранников.
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