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Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Полиция Гавайев» (2014)

Актеры сериала «Полиция Гавайев» Вся информация о сериале
Алекс О`Лахлан
Алекс О`Лахлан Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О' Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Лаклэн Alex O'Loughlin
Steve McGarrett Скотт Каан
Скотт Каан Scott Caan
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly Грейс Пак
Грейс Пак Grace Park
Kono Kalakaua Маси Ока
Маси Ока Masi Oka
Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа Jorge Garcia
Jerry Ortega Чи МакБрайд
Чи МакБрайд Chi McBride
Lou Grover Стивен Крюгер
Стивен Крюгер Steven Krueger
Грегори Итцин Gregory Itzin
Мелина Канакаридис
Мелина Канакаридис Melina Kanakaredes
Джимми Баффетт Jimmy Buffett
Anna Belknap
Аманда Сеттон
Аманда Сеттон Amanda Setton
Грег Гранберг
Грег Гранберг Greg Grunberg
Taylor Wily
Kamekona
Кэрол Барнетт
Кэрол Барнетт Carol Burnett
Поли Шор Pauly Shore
Кристофер Шон Christopher Sean
Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж Natasha Henstridge
Джессика Лаундес
Джессика Лаундес Jessica Lowndes
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом Claire van der Boom
Ребекка Мэйдер
Ребекка Мэйдер Rebecca Mader
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос Mark Dacascos
Катрин Хэна Ким Catherine Haena Kim
Грег Эллис
Грег Эллис Greg Ellis
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин Daniel Baldwin
Брэд Уильям Хенке Brad William Henke
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Ким Уэйнс
Ким Уэйнс Kim Wayans
Йен Энтони Дэйл
Йен Энтони Дэйл Ian Anthony Dale
Adam Noshimuri Энтони Руйвивар
Энтони Руйвивар Anthony Ruivivar
Фрэнки Валли Frankie Valli
Лили Симмонс
Лили Симмонс Lili Simmons
Рави Патель
Рави Патель Ravi Patel
Джэлил Уайт
Джэлил Уайт Jaleel White
Мирра Фолкс
Мирра Фолкс Mirrah Foulkes
Иво Нанди Ivo Nandi
Джон Ловиц Jon Lovitz
Грант Боулер Grant Bowler
Илэйн Као Elaine Kao
А.Дж. Бакли
А.Дж. Бакли A.J. Buckley
Сара Джейн Моррис Sarah Jane Morris
Филип Мун Philip Moon
Марк Иванир
Марк Иванир Mark Ivanir
Кевин П. Фарли Kevin Farley
Питер Добсон Peter Dobson
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн Terry O'Quinn
Xzibit
Уилл Юн Ли Will Yun Lee
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер William Mapother
Рон Юань
Рон Юань Ron Yuan
Андреа Рот
Андреа Рот Andrea Roth
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson
Генри Любатти Henri Lubatti
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи Timothy V. Murphy
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