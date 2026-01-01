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Полиция Гавайев
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Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Полиция Гавайев» (2014)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Полиция Гавайев»
Вся информация о сериале
Алекс О`Лахлан
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О'
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Лаклэн
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Скотт Каан
Scott Caan
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly
Грейс Пак
Grace Park
Kono Kalakaua
Маси Ока
Masi Oka
Хорхе Гарсиа
Jorge Garcia
Jerry Ortega
Чи МакБрайд
Chi McBride
Lou Grover
Стивен Крюгер
Steven Krueger
Грегори Итцин
Gregory Itzin
Мелина Канакаридис
Melina Kanakaredes
Джимми Баффетт
Jimmy Buffett
Anna Belknap
Аманда Сеттон
Amanda Setton
Грег Гранберг
Greg Grunberg
Taylor Wily
Kamekona
Кэрол Барнетт
Carol Burnett
Поли Шор
Pauly Shore
Кристофер Шон
Christopher Sean
Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
Джессика Лаундес
Jessica Lowndes
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
Ребекка Мэйдер
Rebecca Mader
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
Катрин Хэна Ким
Catherine Haena Kim
Грег Эллис
Greg Ellis
Дэниэл Болдуин
Daniel Baldwin
Брэд Уильям Хенке
Brad William Henke
Джеймс Марстерс
James Marsters
Роберт Неппер
Robert Knepper
Ким Уэйнс
Kim Wayans
Йен Энтони Дэйл
Ian Anthony Dale
Adam Noshimuri
Энтони Руйвивар
Anthony Ruivivar
Фрэнки Валли
Frankie Valli
Лили Симмонс
Lili Simmons
Рави Патель
Ravi Patel
Джэлил Уайт
Jaleel White
Мирра Фолкс
Mirrah Foulkes
Иво Нанди
Ivo Nandi
Джон Ловиц
Jon Lovitz
Грант Боулер
Grant Bowler
Илэйн Као
Elaine Kao
А.Дж. Бакли
A.J. Buckley
Сара Джейн Моррис
Sarah Jane Morris
Филип Мун
Philip Moon
Марк Иванир
Mark Ivanir
Кевин П. Фарли
Kevin Farley
Питер Добсон
Peter Dobson
Терри О’Куинн
Terry O'Quinn
Xzibit
Уилл Юн Ли
Will Yun Lee
Уильям Мапотер
William Mapother
Рон Юань
Ron Yuan
Андреа Рот
Andrea Roth
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Генри Любатти
Henri Lubatti
Тимоти В. Мерфи
Timothy V. Murphy
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