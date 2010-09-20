Если вам нравилась «Черная любовь» — «Восхитительный вечер» от Netflix подарит тот же накал страстей: история, где богатство рушит жизни

Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил

Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца