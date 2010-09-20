Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна

В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку

Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца