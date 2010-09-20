«Это не может быть смешно» — думаете вы, а потом смеетесь до истерики: топ-7 фильмов с циничным юмором

Барт открывает школу, Гомер — бизнес: ловите график выхода 37 сезона «Симпсонов», которые снова не дадут лечь спать пораньше

Если вам нравилась «Черная любовь» — «Восхитительный вечер» от Netflix подарит тот же накал страстей: история, где богатство рушит жизни

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил

«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку