От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги

«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову

Эти два культовых фильма Ди Каприо пересматривает спустя десятки лет: зрители согласятся с выбором актера

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет

«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку