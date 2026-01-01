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Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Полиция Гавайев» (2010)

Актеры сериала «Полиция Гавайев» Вся информация о сериале
Лаклэн Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О' Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О`Лахлан
Алекс О`Лахлан Alex O'Loughlin
Steve McGarrett Скотт Каан
Скотт Каан Scott Caan
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly Грейс Пак
Грейс Пак Grace Park
Kono Kalakaua Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом Claire van der Boom
Джоэль Мур
Джоэль Мур Joel Moore
Скотт Коэн
Скотт Коэн Scott Cohen
Макс Мартини
Макс Мартини Max Martini
Лариса Олейник
Лариса Олейник Larisa Oleynik
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг Taryn Manning
Шон Комбс Sean Combs
Джин Смарт
Джин Смарт Jean Smart
Элизабет Сон Elizabeth Sung
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Josh Dallas
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Джеймс Руссо James Russo
Роберт Лоджа
Роберт Лоджа Robert Loggia
Грег Джерманн Greg Germann
Джон Седа
Джон Седа Jon Seda
Ванесса Лаше Vanessa Lachey
Пейтон Лист
Пейтон Лист Peyton List
Андреа Бауэн Andrea Bowen
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич Ivana Miličević
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос Mark Dacascos
Бальтазар Гетти
Бальтазар Гетти Balthazar Getty
Келли Ху
Келли Ху Kelly Hu
Кит Дэвид
Кит Дэвид Keith David
Уилл Юн Ли Will Yun Lee
Макс Казелла
Макс Казелла Max Casella
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс Bijou Phillips
ДжоДжо Jojo
Трой Гэрити
Трой Гэрити Troy Garity
Рейко Эйлсворт
Рейко Эйлсворт Reiko Aylesworth
Ивэн Джонс
Ивэн Джонс Evan Jones
Кевин Сорбо
Кевин Сорбо Kevin Sorbo
Эммануэль Вожье
Эммануэль Вожье Emmanuelle Vaugier
Марк Деклин Mark Deklin
Ник Лаше Nick Lachey
Риз Койро
Риз Койро Rhys Coiro
Анджела Линдвалл Angela Lindvall
Шейла Келли Sheila Kelley
Маккензи Фой
Маккензи Фой Mackenzie Foy
Брайан Гудман
Брайан Гудман Brian Goodman
Нас Nas
Ци Ма
Ци Ма Tzi Ma
Норман Ридус
Норман Ридус Norman Reedus
Майкл Копон
Майкл Копон Michael Copon
Клайд Кусатсу Clyde Kusatsu
Надин Веласкес
Надин Веласкес Nadine Velazquez
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи Jacqueline McKenzie
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини D.B. Sweeney
Брэнском Ричмонд
Брэнском Ричмонд Branscombe Richmond
Mariana Klaveno
Дичен Лакмэн
Дичен Лакмэн Dichen Lachman
Квеси Боаке Kwesi Boakye
D.L. Hughley
Рик Спрингфилд Rick Springfield
Рик Янг Ric Young
Колин Форд
Колин Форд Colin Ford
Дебра Фарентино
Дебра Фарентино Debrah Farentino
Фалеоло Алайлима Faleolo Alailima
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл Kenneth Mitchell
Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли Jason Scott Lee
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон James Ransone
Михаэлла МакМанус
Михаэлла МакМанус Michaela McManus
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Луис Ломбарди Louis Lombardi
Кайл Сикор
Кайл Сикор Kyle Secor
Колин Эглсфилд
Колин Эглсфилд Colin Egglesfield
Джеймс Кайсон Ли
Джеймс Кайсон Ли James Kyson Lee
Sab Shimono
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa
Таноай Рид Tanoai Reed
Джоэл Тобек Joel Tobeck
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи Jordan Belfi
Агнес Брукнер Agnes Bruckner
Аманда Шулл
Аманда Шулл Amanda Schull
Бронсон Пиншо Bronson Pinchot
Рэй Уайз
Рэй Уайз Ray Wise
Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
Аль Хэррингтон Al Harrington
Бри Блэр Bre Blair
Роберт Прескотт Robert Prescott
Кара Буоно
Кара Буоно Cara Buono
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер William Sadler
Маси Ока
Маси Ока Masi Oka
Адам Бич
Адам Бич Adam Beach
Серинда Свон
Серинда Свон Serinda Swan
Дэйн Кук
Дэйн Кук Dane Cook
Патрик Галлахер
Патрик Галлахер Patrick Gallagher
Мишель Борт Michelle Borth
Catherine Rollins
Уэйн Дюволл Wayne Duvall
Мартин Старр
Мартин Старр Martin Starr
Стэйси Эдвардс Stacy Edwards
Перри Ривз Perrey Reeves
Вуд Харрис
Вуд Харрис Wood Harris
Кала Александер Kala Alexander
Taylor Wily
Kamekona
Нельсон Ли Nelson Lee
Келвин Ан И Kelvin Han Yee
Келвин Ю
Келвин Ю Kelvin Yu
Christian George
Брайан Янг Brian Yang
Мэтт Корбой Matt Corboy
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