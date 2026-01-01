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Полиция Гавайев
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Полиция Гавайев» (2010)
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Кадры
Актеры и роли
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Цитаты
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Актеры сериала «Полиция Гавайев»
Вся информация о сериале
Лаклэн
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О'
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Алекс О`Лахлан
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Скотт Каан
Scott Caan
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly
Грейс Пак
Grace Park
Kono Kalakaua
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
Джоэль Мур
Joel Moore
Скотт Коэн
Scott Cohen
Макс Мартини
Max Martini
Лариса Олейник
Larisa Oleynik
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Шон Комбс
Sean Combs
Джин Смарт
Jean Smart
Элизабет Сон
Elizabeth Sung
Джошуа Даллас
Josh Dallas
Джеймс Марстерс
James Marsters
Джеймс Руссо
James Russo
Роберт Лоджа
Robert Loggia
Грег Джерманн
Greg Germann
Джон Седа
Jon Seda
Ванесса Лаше
Vanessa Lachey
Пейтон Лист
Peyton List
Андреа Бауэн
Andrea Bowen
Ивана Миличевич
Ivana Miličević
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
Келли Ху
Kelly Hu
Кит Дэвид
Keith David
Уилл Юн Ли
Will Yun Lee
Макс Казелла
Max Casella
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
ДжоДжо
Jojo
Трой Гэрити
Troy Garity
Рейко Эйлсворт
Reiko Aylesworth
Ивэн Джонс
Evan Jones
Кевин Сорбо
Kevin Sorbo
Эммануэль Вожье
Emmanuelle Vaugier
Марк Деклин
Mark Deklin
Ник Лаше
Nick Lachey
Риз Койро
Rhys Coiro
Анджела Линдвалл
Angela Lindvall
Шейла Келли
Sheila Kelley
Маккензи Фой
Mackenzie Foy
Брайан Гудман
Brian Goodman
Нас
Nas
Ци Ма
Tzi Ma
Норман Ридус
Norman Reedus
Майкл Копон
Michael Copon
Клайд Кусатсу
Clyde Kusatsu
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
Жаклин МакКензи
Jacqueline McKenzie
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
Брэнском Ричмонд
Branscombe Richmond
Mariana Klaveno
Дичен Лакмэн
Dichen Lachman
Квеси Боаке
Kwesi Boakye
D.L. Hughley
Рик Спрингфилд
Rick Springfield
Рик Янг
Ric Young
Колин Форд
Colin Ford
Дебра Фарентино
Debrah Farentino
Фалеоло Алайлима
Faleolo Alailima
Кеннет Митчелл
Kenneth Mitchell
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
Джеймс Рэнсон
James Ransone
Михаэлла МакМанус
Michaela McManus
Джеймс Римар
James Remar
Луис Ломбарди
Louis Lombardi
Кайл Сикор
Kyle Secor
Колин Эглсфилд
Colin Egglesfield
Джеймс Кайсон Ли
James Kyson Lee
Sab Shimono
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Таноай Рид
Tanoai Reed
Джоэл Тобек
Joel Tobeck
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Агнес Брукнер
Agnes Bruckner
Аманда Шулл
Amanda Schull
Бронсон Пиншо
Bronson Pinchot
Рэй Уайз
Ray Wise
Петер Стормаре
Peter Stormare
Аль Хэррингтон
Al Harrington
Бри Блэр
Bre Blair
Роберт Прескотт
Robert Prescott
Кара Буоно
Cara Buono
Уильям Сэдлер
William Sadler
Маси Ока
Masi Oka
Адам Бич
Adam Beach
Серинда Свон
Serinda Swan
Дэйн Кук
Dane Cook
Патрик Галлахер
Patrick Gallagher
Мишель Борт
Michelle Borth
Catherine Rollins
Уэйн Дюволл
Wayne Duvall
Мартин Старр
Martin Starr
Стэйси Эдвардс
Stacy Edwards
Перри Ривз
Perrey Reeves
Вуд Харрис
Wood Harris
Кала Александер
Kala Alexander
Taylor Wily
Kamekona
Нельсон Ли
Nelson Lee
Келвин Ан И
Kelvin Han Yee
Келвин Ю
Kelvin Yu
Christian George
Брайан Янг
Brian Yang
Мэтт Корбой
Matt Corboy
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