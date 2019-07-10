В 3 сезоне 8 серии сериала «Куртизанки» Блейн увеличивает контроль над властью, а Лидия вынуждена принять непростое решение. В связи с тем, что атмосфера между Уэллсом и Пинчером накалилась до предела, за Нэнси постоянно следит Хэл.
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