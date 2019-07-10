В 3 сезоне 7 серии сериала «Куртизанки» прошлое Элизабет все-таки настигает ее и расплачиваться за это, возможно, придется Люси. Тем временем ярость Хэла по отношению к семейству Уэллс возрастает. Только Эмили может спасти ситуацию.
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