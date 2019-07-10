В 3 сезоне 3 серии сериала «Куртизанки» все обитатели Сохо заняты подготовкой к подпольной боксерской вечеринке в доме леди Фитц. Лидия покинула Бедлам, Блейн появился в Великобритании, а Пинчеры собираются заключить выгодную сделку.
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