В 3 сезоне 2 серии сериала «Куртизанки» после возгорания, которое произошло в доме, Шарлотта и Люси вынуждены разбираться с его последствиями. Лидия Куигли не готова мириться с тем, что лишена свободы. У нее есть план, как выбраться на волю.
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