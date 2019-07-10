В 3 сезоне 2 серии сериала «Куртизанки» после возгорания, которое произошло в доме, Шарлотта и Люси вынуждены разбираться с его последствиями. Лидия Куигли не готова мириться с тем, что лишена свободы. У нее есть план, как выбраться на волю.