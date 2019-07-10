В 3 сезоне 1 серии сериала «Куртизанки» хозяйка борделя, которая ведет все дела в публичном доме, и ее дочь внезапно сталкиваются с конкуренцией в лице женщины, которая работает в этой же сфере и открыла собственный аналогичный бизнес.