В 3 сезоне 1 серии сериала «Куртизанки» хозяйка борделя, которая ведет все дела в публичном доме, и ее дочь внезапно сталкиваются с конкуренцией в лице женщины, которая работает в этой же сфере и открыла собственный аналогичный бизнес.
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